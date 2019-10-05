رياضة | رينيه فايلر يلجأ إلى طريقته الكلاسيكية أمام أسوان

ومن المنتظر أن تتحرك الحافلة إلى ملعب المباراة، عقب المحاضرة الأخيرة التي سيعقدها فايلر مع اللاعبين، على أن تصل في الواحدة والنصف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان