رياضة | رينيه فايلر يلجأ إلى طريقته الكلاسيكية أمام أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يلجأ إلى طريقته الكلاسيكية أمام أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، الواحدة والربع موعدا لتحرك حافلة الفريق إلى ملعب أسوان، لمواجهة أسوان في الدوري المصري.
ومن المنتظر أن تتحرك الحافلة إلى ملعب المباراة، عقب المحاضرة الأخيرة التي سيعقدها فايلر مع اللاعبين، على أن تصل في الواحدة والنصف.
حراسة المرمى: محمد الشناوي
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ومن المنتظر أن تتحرك الحافلة إلى ملعب المباراة، عقب المحاضرة الأخيرة التي سيعقدها فايلر مع اللاعبين، على أن تصل في الواحدة والنصف.
تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة
خط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي
ويحل الأهلي ضيفا على أسوان، في الثالثة عصر اليوم على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.