رياضة | مدرب إشبيلية: لا كلام عن ميسي والمثالية أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إشبيلية: لا كلام عن ميسي والمثالية أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جولين لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية عن مباراة فريقه غدًا أمام برشلونة في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد: "نذهب بـحماس ورغبة للعب هذه المباراة الصعبة.. صحيح لدينا الكثير من المباريات ولكن نحن محظوظون لاننا نلعب في ثلاث مسابقات".

وأضاف: "أتمنى أن نكون برشلونة في أفضل مستوى ، إنهما على مستوى رائع ومن المؤكد أننا سنرى فريقًا رائعًا.. للحصول على شيء ايجابي ضد برشلونة يجب أن تكون مثاليًا في جميع الجوانب".

Advertisements

وعن مشاركة ميسي قال: "يلعب من يلعب في برشلونة ولا يوجد لدي شيء أقوله حول ميسي لأن يجب أن نركز على لاعبينا.. يجب أن نركز على أنفسنا وعلى تقديم أفضل مستوى لنا، وسنحاول فهم كل لحظة من المباراة بشكل صحيح".

وتابع مدرب فالنسيا: "الدافع الوحيد لدي هو أن ألعب مباراة رائعة مع إشبيلية.. إذا لعب ميسي سيكون برشلونة أفضل ولكن علينا أن نركز على انفسنا".

واستطرد :"المباريات لها لحظات عديدة ، ويجب أن يفهم الطلب في هذه اللحظة في جميع الأوقات.. لمباراة ضد برشلونة ستكون صعبة جداً، وعلينا بذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية".