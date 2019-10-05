رياضة | أكبر معدل أعمار في الممتاز.. هل تساعد الخبرات طنطا على البقاء؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر معدل أعمار في الممتاز.. هل تساعد الخبرات طنطا على البقاء؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسلح نادي طنطا بخبرات الكثير من اللاعبين للبقاء بين أندية دوري الأضواء والنخبة، بحسب ما كشفه موقع ترانسفير ماركت العالمي.

فبحسب الموقع المتخصص في إحصائيات كرة القدم، أن نادي طنطا يعتلي صدارة أندية الدوري المصري الممتاز من ناحية أكبر معدل الأعمار بمعدل 28.1 عامًا، بالمشاركة مع مصر المقاصة.

ويتواجد في تشكيلة طنطا في الدوري الممتاز هذا الموسم، 6 لاعبين يبلغون 30 عامًا أو أكثر هم :- علي فرج 35، وإسلام طارق 30، وأحمد فهمي 30، ومحمود كابونجا 33، ومحمود مسعود 32، وأحمد فوزي صاحب ال 35 عام لديه خبرات مع نادي المصري في الدوري الممتاز.

ففي آخر مواسم طنطا في الدوري الممتاز كان معدل الأعمار يبلغ 26 عامًا فقط، وكانت تشكيلة الفريق لا تحتوي على الخبرات الكافية، إلا رضا العزب الذي كان أحد أهم عناصر الفريق حينها، ويمتاز طنطا الموسم الحالي

بالجمع بين الخبرة والمواهب الشابة وهم عبدالرحمن الدح مواليد 99 ومهاجم الأهلي الشاب هشام شعبان 97.

ويسعى الفريق الطنطاوي هذا الموسم بعد عودته مرة أخري للممتاز، الإستفادة من خبرات بعض اللاعبين وتراكمها من أجل البقاء.

ويحتل طنطا المركز السابع برصيد 3 نقاط جمعهم من مكسب وحيد علي فريق وادي دجلة في أفتتاح الدوري، وتلقي هزيمة بالجولة الثانية علي ملعبه من فريق بيراميدز.

ويحل أبناء السيد البدوي ضيفا علي حرس الحدود غدا الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز.

- طنطا

المدير الفني : أيمن المزين

- الصفقات

علي فرج (بتروجت)

محمد فتحي (سموحة)

أحمد فهمي (غزل المحلة)

محمد ماجد أونش (الفيصلي الأردن)

إيهاب سمير (المقاولون العرب)

محمود كابونجا (الانتاج الحربي)

وليد عادل (مصر المقاصة)

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محمود صلاح (كفر الشيخ)

خالد جمال (ياني التركي)

هشام شعبان (الأهلي)

أحمد الألفي (الاتحاد السكندري)

ماريو بيرنارد (الدفاع الحسني الجديدي)

تاديو لوانجا (فيبرس الأوغندي)

إسلام فؤاد (المقاولون العرب)

أحمد الشناوي (بتروجت)

جون أفير (كينيا)

باسم عبد العزيز (النجوم)

الحسن ضيوف

- القائمة

حراسة المرمى : إسلام طارق و على فرج و محمد فتحى.

الدفاع : محمد حسام - محمد العشرى - سليمان عبدربه - محمود مسعود - باسم عبد العزيز - إيهاب سمير - أحمد فوزى - محمد الشاذلي – أحمد فهمي – محمد أسعد.

الوسط : حسام غالي - أحمد الشناوى - وليد عادل - مصطفى أمين - محمود كابونجا - تاديو لوانجا - محمود صلاح - أحمد الألفى - أحمد قطاوى - محمد ماجد " أونش " - ماريو بيرنارد و ثنائى الشباب مواليد 99 عبد الرحمن " الدح " - خالد جمال.

الهجوم : محمد جمال ميدو - هشام شعبان - إسلام فؤاد - جون أفير - الحسن ضيوف.

متوسط أعمار اللاعبين : 28.1 سنة

القيمة التسويقية : 54 مليون جنيه