رياضة | أرقام مرعبة لـ"رينيه فاير" مع الأهلي قبل مواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مرعبة لـ"رينيه فاير" مع الأهلي قبل مواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لخوض مباراته رقم 6 مع المارد الأحمر، وذلك أمام فريق أسوان في المواجهة التي تنطلق في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ويسعى فايلر لقيادة الأهلي لتحقيق الانتصار الثالث علي التوالي في الدوري الممتاز والوصول للنقطة 9 للحفاظ على صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، حيث فاز المارد الأحمر بهدف دون مقابل علي فريق سموحة، بينما تغلب علي الإنتاج الحربي بنتيجة 4-0 في مباراة الجولة الثانية.

ويحظي رينيه فايلر بإشادة واسعة في الشارع الكروي الأهلاوي، خاصة بعد تطور أداء الفريق تحت قيادته بشكل جيد، وتحقيقه 5 إنتصارات متتالية وحفاظه علي سجله خالي من الهزائم، كما لعب دورًا في إعادة البريق لعدد من نجوم الفريق الأحمر في مقدمتهم النيجيري جونيور أجايي، ورمضان صبحي، وحسين الشحات.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز أرقام "فايلر" مع الأهلي منذ توليه قيادة الفريق خلفًا للمدرب الأورواجوياني مارتن لاسارتي

- تولي رينيه فايلر تدريب الأهلي في 31 أغسطس لعام 2019 خلفًا لـ" مارتن لاسارتي" أي منذ 35 يومًا.

- قاد المدرب السويسري الأهلي في 5 مباريات (2 بالدوري الممتاز – 2 دوري أبطال إفريقيا – 1 مباراة بكأس السوبر)، وحقق الفوز في مبارياته جميعًا مع المارد الأحمر، ولم يخسر أو يتعادل في أي مباراة.

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- سجل لاعبو الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر 14 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفين فقط، ويعتبر النيجيري جونيور أجايي هداف الأحمر مع المدرب السويسري وسجل 4 أهداف، ويليه حسين الشحات وسجل 3 أهداف.

- استخدم رينيه فايلر (23 لاعبًا) في المباريات التي خاضها مع الأهلي حتي الآن، محمد الشناوي وعمرو السولية الأكثر مشاركة تحت قيادته، حيث لعب الثنائي المباريات الخمسة للفريق مع "فايلر".

- رمضان صبحي وحسين الشحات وعلي معلول وأحمد فتحي الأكثر صناعة للأهداف تحت قيادة "فايلر" وصنع كل منهما "هدفين" خلال المباريات السابقة.

- حقق "فايلر" لقبًا وحيدًا مع الأهلي بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد قيادة الفريق للفوز علي الزمالك 3-2 في المباراة التي جمعتهما يوم 20 سبتمبر الماضي.

- وقاد المدرب السويسري الأهلي للتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما قاد الفريق للفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية 2-0 ذهابًا، و4-0 إيابًا في دور الـ 32 الإفريقي.

- وأصبح "فايلر" أول مدرب أجنبي يحقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الأهلي منذ البرتغالي مانويل جوزيه في ولايته التدريبية الثانية مع المارد الأحمر.