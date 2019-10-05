رياضة | تقارير.. جريزمان مقابل نيمار في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. جريزمان مقابل نيمار في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي برشلونة ينوي عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن هناك اتجاه داخل نادي برشلونة يفيد باستخدام أنطوان جريزمان في صفقة تبادلية مع نيمار بالصيف المقبل.

واضافت الصحيفة، أن نادي برشلونة بدأ دراسة الموضوع بشكل جاد بسبب عدم انسجام أنطوان جريزمان مع ميسي وسوايز حتي الآن في تشكيلة الفريق.

ويسعي برشلونة لحسم صفقة التعاقد مع نيمار لإرضاء ليونيل ميسي مهاجم الفريق بعدما فشل النادي في حسم الصفقة بالصيف الماضي بسبب مطالب باريس سان جيرمان الباهظة.