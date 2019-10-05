رياضة | "الهارب" وعقدة الـ21 عاما في تاريخ مباريات الأهلي وأسوان (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهارب" وعقدة الـ21 عاما في تاريخ مباريات الأهلي وأسوان (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد فريق أسوان في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للمباراة.

ترتيب الأهلي وأسوان في جدول الدوري الممتاز

الأهلي يدخل مباراة اليوم وفي جعبته 6 نقاط، حيث تغلب علي سموحة 1-0 بالجولة الأولي، بينما اكتسح الانتاج الحربي برباعية نظيفة في مباراة الجولة الثانية، ويمتلك فريق أسوان نقطة وحيدة يحتل بها المركز الثالث عشر، حيث خسر أمام مصر المقاصة 3-2 في أولي مبارياته بالبطولة المحلية، وتعادل مع مصر بالجولة الثانية.

مواجهات الأهلي ضد أسوان في الدوري الممتاز

وتقابل الأهلي مع أسوان في 18 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، حقق المارد الأحمر الفوز في 17 مباراة واكتفى فريق أسوان بتحقيق فوز وحيد، ولم تحدث نتيجة التعادل في تاريخ مواجهات الفريقين.

كما تقابل الفريقين في 3 مباريات ببطولة كأس مصر، فاز الأهلي في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة.

أول مواجهة جمعت أسوان مع الأهلي كانت في موسم 1990 – 1991، وفاز المارد الأحمر بهدف دون مقابل، بينما آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في موسم 2016 – 2017 وتغلب الأهلي على ممثل الصعيد بهدفين دون مقابل.

عقدة عمرها 21 عامًا لأسوان أمام الأهلي

الفوز الوحيد الذي حققه فريق أسوان على الأهلي في الدوري الممتاز يعود إلى موسم 1997-1998 وانتهت المباراة التي جمعتهما في 28 مارس لعام 1998 بفوز ممثل الصعيد بهدفين دون مقابل سجلهما (أيمن عبد العليم - أحمد رسلان)، ولم ينجح أسوان في تحقيق أي فوز بعدها على المارد الأحمر، ويأمل أن يحقق انتصاره الغائب أمام الأهلي منذ (21 عامًا تقريبًا) في مباراة اليوم.

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الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي ضد أسوان

سجل لاعبو الأهلي 38 هدفًا في شباك فريق أسوان عن طريق 23 لاعبا وكان طاهر أبو زيد لاعب الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الأحمر في شباك أسوان موسم 19990 – 1991، واستقبلت شباك الأهلي 7 أهداف.

ويعد حسام حسن مهاجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق سموحة هو الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي ضد أسوان وسجل 7 أهداف.

أكبر انتصار للأهلي على أسوان

أكبر فوز للأهلي على حساب أسوان يعود إلى موسم 2002-2003 عندما فاز الأهلي بخماسية نظيفة عن طريق احمد صلاح حسنى ووليد صلاح الدين وأحمد بلال ورضا شحاته هدفين.

كوليبالي صاحب آخر هدف أهلاوي في أسوان

وكان الإيفواري سليماني كوليبالي صاحب آخر أهداف المارد الأحمر في شباك أسوان في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز موسم 2016 – 2017 وفاز بها المارد الأحمر 2-0 سجل ميدو جابر الهدف الأول، وأضاف كوليبالي الهدف الثاني، والمفارقة المثيرة أن الثنائي لا يتواجدان في الأهلي خلال الفترة الحالية حيث هرب كوليبالي إلى النجم الساحلي التونسي.

الأهلي "مرعب" علي ملعب أسوان

جمعت 11 مواجهة سابقة فريقي الأهلي ضد أسوان علي ملعب الأخير، (9 بالدوري الممتاز – مباراتين بكأس مصر)، الأهلي الفوز في جميع مباريات الفريقين في الدوري، كما فاز في مباراة بكأس مصر وخسر مباراة وحيدة أمام "زهرة الجنوب" في البطولة المحلية علي هذا الملعب.

