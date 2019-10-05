رياضة | وكيل إيركسن في مدريد لإنهاء الصفقة

اكدت تقارير صحفية على أن وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب وسط فريق توتنهام سيطير لمدربد في الأسبوع المقبل لعقد مفاوضات رسمية مع ريال مدريد.

ووضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، إريكسن ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين، لكنه فضل عليه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، الذي تمسك ناديه ببقائه.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، في يناير المقبل، على أن ينتقل له مجانًا خلال الميركاتو الصيفي.

ويسعي ريال مدريد للتعاقد مع إيركسن لتعزيز مركز خط الوسط بعد فشل النادي في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب مطالب الشياطين الحمر المادية.