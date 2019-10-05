شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزم : الدوري صعب وما يحدث في الحزم نتيجة عمل ومجهود كبير والان مع التفاصيل

أكد عبد الله المقحم رئيس نادي الحزم السعودي، على أحقية فوز فريقة على إتحاد جدة، في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة.

وكان الحزم قد فاز على إتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

وقال المقحم، في تصريحات تلفزيونية: "ما يحدث في الحزم نتيجة عمل وجهد كبير لمنظومة كاملة، وليس لشخص واحد، والفريق يثبت من جولة لأخرى أنه استحق البقاء ضمن دوري المحترفين".

Advertisements

وأضاف: "الدوري صعب وطويل، لا يتوقف على مباراة أو مباراتين، وخسارتنا القاسية أمام الاتفاق جعلتنا نصحح الكثير من الأمور.. ثقتنا بجهازنا الفني واللاعبين كبيرة، نجحنا في تحقيق 3 انتصارات متتالية، ومن حق اللاعبين والجهاز الفني أن يفرحوا بما فعلوه، وننتظر منهم المزيد في قادم الجولات".

وعن مباراة الاتحاد، قال: "من بداية المواجهة وحتى نهايتها، والحزم حاضر وفي قمة تركيزه، وهدف الاتحاد عبر هارون كمارا جاء نتيجة خطأ من المدافع الكبير فاجنر، لكنه عوضه بهدف التعادل، وحققنا ثلاث نقاط مستحقة بنهاية المطاف، ضد فريق كبير وقوي، على أرضه ووسط جماهيره".

وأنهى المقحم حديثه قائلا: "نؤيد بقوة إقامة دوري الرديف، فهو مناسب للغاية في ظل تواجد 30 لاعبا بقائمة كل فريق، ويمثل فرصة لمن لا يشارك في دوري المحترفين، وقد رفعنا خطابا بموافقتنا على إقامته".