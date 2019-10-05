شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواجه الإتفاق ويسعى لتحقيق رقم قياسي جديد بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

يأمل فريق الهلال فى الحفاظ على صدارة الدوري السعودي عندما يحل ضيفاً على الاتفاق، في الخامسة مساء، على ملعب الأمير "محمد بن فهد" بمدينة "الدمام"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى السعودى.

التقى الفريقان في 18 مواجهة سابقة بالدوري السعودي حيثُ فاز الهلال فى 11 لقاء و تعادل الفريقين فى 5 مواجهات وفاز الاتفاق في مباراتين.

وتأكد غياب ثنائى الهلال سالم الدوسرى ومحمد كنو عن المشاركة فى مباراة الاتفاق، بعد أن أظهرت الكشوفات الطبية التى أجريت لهما تعرض الدوسرى لتمزق في عضلة الفخذ الأمامية وسيحتاج لبرنامج علاجى لمدة عشرة أيام فيما يعانى اللاعب كنو من إصابة فى العضلة الضامة.

ومن المتوقع ان يخوض الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، مباراته اليوم بتشكيل يضم كلا من في حراسة المرمى: محمد الواكد

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خط الدفاع: محمد البريك، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، كارلوس إدواردو

خط الهجوم: أندرية كاريلو، بافيتمبي جوميز، عمر خربين

ويحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 13 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 6 نقاط.