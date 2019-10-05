شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سحب قرعة دور 16 لكأس محمد السادس في الرياض والان مع التفاصيل

تسحب اليوم قرعة دور 16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

حيث كانت أندية الوصل والجزيرة (الإمارات)، والاتحاد والشباب (السعودية)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، وشباب الأردن (الأردن)، والمحرق (البحرين)، وأولمبيك أسفي (المغرب)، ومولودية الجزائر (الجزائر)، والترجي (تونس) تأهلت من منافسات دور 32 إلى دور 16.

وأعدت الأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم كافة الترتيبات الخاصة بحفل مراسم قرعة دور 16، الذي سيقام في فندق فيرمونت بمدينة الرياض، وستسبق موعد القرعة ورشة عمل للأندية المتأهلة لاستعراض آلية القرعة ولائحة البطولة، ومن ثم ستكون هناك ورشة مماثلة بعد نهاية مراسم القرعة للأندية وللاتحادات الوطنية الأعضاء لاختيار المواعيد المناسبة لمباريات دور الـ16.