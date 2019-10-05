شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على طلب الأمن.. نقل مباراة الزمالك وإف سي مصر من ملعب بتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، إنه تقرر نقل مباراة الزمالك وإف سي مصر، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد 6 أكتوبر، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، إلى استاد السلام بدلًا من استاد بتروسبورت بناء على طلب الأمن.

وكان الزمالك فاز في مباراته الأخيرة أمام مصر المقاصة بهدف دون رد، في ثاني جولات الدوري.