شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: جنش «خاين».. وتحذير للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على محمود عبدالرحيم جنش، حارس الفريق، بعد التغريدة التي نشرها عبر حسابه بموقع «تويتر»، وأكد خلالها عدم حصوله على مقدم تعاقده مع النادي.

وقال منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم» موجهًا حديثه إلى جنش: «اللي انت كاتبه على صفحتك ده شئ محترم؟، أنا قولت إن جنش ضمن 5 لاعيبة عقودهم هاتتغير، عقدك الحالي 3 مليون يا جنش، زي محمد صبحي، تعالى خد النص أو الربع مقدم عقدك».

وأضاف: «أنا قولت ماينفعش يبقى عقدك زي محمد صبحي، أو أبوجبل يبقى أكثر منك، علشان كده قولت عقدك يتعدل، شوف أنا عملت إيه وانت بتعمل إيه.. عرفت انك اتضحك عليك، وانك جزء من مؤامرة حقيرة، وعرفت إن كهربا لعب في دماغك».

Advertisements

وتابع تعليقًا على رد أمير مرتضى، المشرف على الكرة، والذي أشار إلى وجود أزمة مالية لعدم إرسال الشركة الراعية مستحقات النادي: «أنا مش تلميذ، أنا أنفع أكون وزير مالية، لما يكون عندي فائض مالي بقف لأي ظرف».

وواصل: «أنا ليا 55 مليون جايين من الشركة الراعية، أول ما تيجي الفلوس تتصرف مقدمات التعاقد، مع العلم إن كل اللاعيبة الجداد خدوا فلوسهم».

وأضاف: «اللي بيتريق ويقول إني عندي وفر 170 مليون جنيه، أه عندي، لكن أنا بفهم في الاقتصاد كويس، وفي حد منزلش عنه، ده الاحتياطي الاستراتيجي عندي».

واستكمل: «اللي بيقول جنش ابن النادي، هو انت بتحب جنش أكثر مني، يا جنش اللي انت عملته ده عيب، وهاتتحاسب عليه، انت عارف إني بغير عقدك انت وعبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمد الغني وطارق حامد».

ووجه مرتضى منصور تحذيرا إلى لاعبي الزمالك:«أي لاعب هاينزل تويتة، أو هايتكلم في برنامج، خصم 300 ألف جنيه».