شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يصحح أخطاء لاعبي الزمالك استعدادًا لـ«إف سي مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة قصيرة مع لاعبي الفريق، حيث تحدث عن مباراة مصر للمقاصة التي أقيمت، الخميس.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص ميتشو على تصحيح بعض الأخطاء للاعبين، على أن يتم البدء في الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام إف سي مصر، بداية من اليوم السبت، بعد أن ينتظم كل اللاعبين في التدريبات، وذلك بعد أن خاض بعض اللاعبين تدريبات خفيفة الجمعة، خشية التعرض للإجهاد.
ويستعد الزمالك لمواجهة إف سي مصر، الأحد المقبل، في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، علما بأن الفريق حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية.
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