شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة ٤٨ ساعة بعد لقاء أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة عقب مباراة أسوان التي تقام اليوم الخميس في بطولة الدوري.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، منح اللاعبين راحة لالتقاط الأنفاس، بعدما شهدت الفترة الماضية تلاحماً في المباريات ما بين المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع أسوان في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري، بعد تغلبه على سموحة والإنتاج الحربي خلال الجولتين الماضيتين.