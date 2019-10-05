بايرن ميونخ يتلقى صفعة قبل مواجهة هوفنهايم اليوم في الدوري الألماني

السبت 5 أكتوبر 2019
سيغيب النمساوي ديفيد ألابا، عن مباراة فريقه بايرن ميونخ مع هوفنهايم، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في الجولة السابعة من الدوري الألماني. وأفادت صحيفة "بيلد" بأن إصابة ألابا، تبين أنها أكبر مما كان متوقعًا، بعد تأكد تعرضه لكسر في ضلعه. وجاءت هذه الإصابة خلال مشاركة ألابا مع بايرن، أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، عندما اكتسح الفريق البافاري أصحاب الأرض (7-2)، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ولم يوضح بايرن ميونخ حتى الآن مدة غياب اللاعب، لكنه سيبتعد على الأقل عن مواجهة هوفنهايم. وبات المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في مأزق، بسبب غياب ألابا، إلى جانب الفرنسي لوكاس هيرنانديز المصاب في الركبة، وهو ما يدفعه للبحث عن خيار آخر لشغل مركز الظهير الأيسر.
وتنحصر خيارات كوفاتش لتعويض ألابا وهيرنانديز، في الظهير الأيمن، بنيامين بافارد، والجناح ألفونسو ديفيز.
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