ديانج والشيخ وجيرالدو خارج قائمة مباراة أسوان ضد الأهلي...

جدة - عمرو شويل استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى، كل من أحمد الشيخ، اليو ديانج، جيرالدو ومحمود وحيد ومصطفي شوبير من مواجهة أسوان المقرر انطلاقها في تمام الثالثة عصر اليوم علي ملعب الأخير والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثه لبطولة الدوري العام.

يلتقي فريق الأهلي مع أسوان في الثالثة من عصر اليوم،السبت، بإستاد أسوان في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.

وفاز الأهلي في الجولتين الأولى والثانية عل سموحة والإنتاج الحربي بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي ، فيما خسر أسوان من المقاصة 2-3 في الجولة الأولى وتعادل مع إف سي مصر في الجولة الثانية.