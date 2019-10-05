شكرا لقرائتكم رسمياً..الزمالك ونادى مصر فى استاد السلام بدلا من بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني نقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ستاد السلام بدلا من ستاد بتروسبورت بناء على طلب الأمن.

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