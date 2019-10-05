شكرا لقرائتكم موعد مبارة وادي دجلة والإسماعيلي فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وادي دجلة ضد الاسماعيلى



يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج، منافسه وادى دجله على ملعب بتروسبورت ضمن الجوله الثالثه للدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة وادي دجلة ضد الاسماعيلي

يستضيف الاسماعيلى منافسه وادى دجله فى تمام الخامسه والنصف عصر اليوم السبت على ملعبه حيث نجح الدراويش فى الحصول على ثلاث نقاط على حساب الجونه بهدف دون رد فى الجوله الاولى، والتقى الخساره من المصرى البورسعيدى بثلاثة اهداف مقابل هدف فى الجوله الثانيه للدورى المصرى حيث تعادل وادى دجله مع حرس الحدود بهدفين مقابل هدفين فى الجوله الثانيه للمسابقه .

وادي دجلة ضد الاسماعيلي



الاسماعيلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة وادى دجله

اختتم آمس الجمعة فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام .

وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

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وادي دجلة ضد الاسماعيلي



وأبدى الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى للإسماعيلى عن حزنه جراء الخسارة أمام المصرى البورسعيدى فى ثانى جولات الفريق بمسابقة الدورى الممتازبثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على انذار ثانٍ.

وأضاف ميودراج :”رأيت بعض الأشياء هى بالتأكيد لا صلة لها بكرة القدم ، لكن يجب علينا المضى قدما نحو المباراة المقبلة ، بدون أى شك وقعنا ببعض الأخطاء التى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى الخسارة أمام فريق مميز للغاية ، سأشاهد تلك المباراة مجددا من أجل لإصلاح الأخطاء قبل المباراة المقبلة التى يتبقى عليها 48 ساعة فقط”.

وادي دجلة ضد الاسماعيلي



وافتتحت مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري مساء آمس الجمعة بمواجهة سموحة وإنبى .

وحصد الدراويش بطاقة التأهل لدور الستة عشر بكأس زايد للأندية الأبطال عقب الإطاحة بفريق أهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4-2 والخسارة فى موقعة الإياب بهدف دون