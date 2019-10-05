شكرا لقرائتكم "أوباما" يدخل حسابات ميتشو فى مواجهة الزمالك ضد نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب يوسف "أوباما" صانع ألعاب الزمالك، من العودة لقائمة الفريق الأبيض فى مواجهة نادى مصر، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة من مساء غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان "أوباما" غاب عن لقاء الزمالك الماضي أمام المقاصة بسبب الإصابة التي عانى منها في الركبة، قبل أن يتماثل للشفاء وشارك اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية أمس الجمعة بشكل طبيعي، وهو ما يزيد فرص عودته لقائمة المباراة المقبلة للفريق الأبيض.

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ويسعى الفريق الأبيض بقيادة الصربي ميتشو فى لقاء الغد لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية، بعدما حقق الزمالك الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلى، اللذان احتلا المركزين الأول والثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، حيث أحرز بيراميدز 6 أهداف فيما أحرز الأحمر 5 أهداف، فى حين اكتفى الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين، فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف.