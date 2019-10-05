شكرا لقرائتكم "أوباما" يدخل حسابات ميتشو فى مواجهة الزمالك ضد نادى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان "أوباما" غاب عن لقاء الزمالك الماضي أمام المقاصة بسبب الإصابة التي عانى منها في الركبة، قبل أن يتماثل للشفاء وشارك اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية أمس الجمعة بشكل طبيعي، وهو ما يزيد فرص عودته لقائمة المباراة المقبلة للفريق الأبيض.
ويسعى الفريق الأبيض بقيادة الصربي ميتشو فى لقاء الغد لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية، بعدما حقق الزمالك الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن بيراميدز والأهلى، اللذان احتلا المركزين الأول والثانى بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف، حيث أحرز بيراميدز 6 أهداف فيما أحرز الأحمر 5 أهداف، فى حين اكتفى الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين، فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر "أوباما" يدخل حسابات ميتشو فى مواجهة الزمالك ضد نادى مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.