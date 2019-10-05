المصري يعزي جمال الغندور فى وفاة والده...

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جدة - عمرو شويل تقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص العزاء وصادق المواساة للكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في وفاة والده . ونشر الفريق البورسعيدي تغريدة عبر توتير فيها :"مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة للكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في وفاة المغفور له بإذن الله والده ، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون". وتوفي صباح اليوم والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، الذى تولى مسئوليتها فى الفترة الأخيرة . Advertisements وكان اتحاد الكرة قرر اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى. وفي صباح اليوم، والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد الرحمن بمدينة الرحاب بعد صلاة المغرب.

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