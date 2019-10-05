شكرا لقرائتكم تشيع جنازة والد جمال الغندور وسط حضور عدد من الحكام ونجوم الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت جنازة والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الحالي التى أقيمت بمسجد العباسية حضور عدد من رموز التحكيم الحاليين على رأسهم سمير عثمان و أيمن دجيش و عزب حجاج و ياسر عبد الرءوف و محمد عبد القادر مرسي قدوره وحسام الجوهري.

توفي فجر اليوم والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد الرحمن بمدينة الرحاب بعد صلاة المغرب.

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كما حضر جنازة والد جمال الغندور كلاً من أشرف محمود رئيس اتخاد الثقافة الرياضية وأحمد مجاهد عضو الجبلاية السابق و ابراهيم نور الدين وتامر

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الوقوف دقيقة حداد فى مباريات الدورى اليوم على روح والدى سيد معوض مدرب منتخب مصر ووالد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة.