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شكرا لقرائتكم برنامج غذائى خاص للاعبى الأهلى قبل مواجهة أسوان فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام وهبة بمتابعة وجبات الفريق التي تجنب خلالها البروتينات وتم التركيز على النشويات في ظل إقامة المباراة في الثالثة عصراً ، وطلب إخصائي التغذية من اللاعبين الإكثار من تناول العصائر والمياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال اللقاء.
وفاز الأهلي في الجولتين الأولى والثانية عل سموحة والإنتاج الحربي بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي ، فيما خسر أسوان من المقاصة 2-3 في الجولة الأولى وتعادل مع إف سي مصر في الجولة الثانية.
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