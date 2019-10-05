شكرا لقرائتكم برنامج غذائى خاص للاعبى الأهلى قبل مواجهة أسوان فى الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع الدكتور هاني وهبة أخصائي التغذية بالنادى الأهلي ، البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة أسوان اليوم السبت ببطولة الدوري.

وقام وهبة بمتابعة وجبات الفريق التي تجنب خلالها البروتينات وتم التركيز على النشويات في ظل إقامة المباراة في الثالثة عصراً ، وطلب إخصائي التغذية من اللاعبين الإكثار من تناول العصائر والمياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال اللقاء.

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يلتقي فريق الأهلي مع أسوان في الثالثة من عصر اليوم،السبت، بإستاد أسوان في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.

وفاز الأهلي في الجولتين الأولى والثانية عل سموحة والإنتاج الحربي بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي ، فيما خسر أسوان من المقاصة 2-3 في الجولة الأولى وتعادل مع إف سي مصر في الجولة الثانية.