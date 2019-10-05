شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أسوان .. سيد عبد الحفيظ: نخوض المباراة فى ظروف صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق الأول لكرة القدم، يتعامل مع مباراة أسوان التي تقام اليوم بإهتمام شديد واحترام كبير للمنافس ويعتبرها خطوة مهمة في مسيرة الدوري.



الأهلي ضد أسوان

ويلتقي فريق الأهلي مع أسوان في الثالثة من عصر اليوم،السبت، بإستاد أسوان في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.

وأوضح عبد الحفيظ أن المباراة تقام في ظروف صعبة في ظل خوض اللقاء وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، لافتا إلى أن حالة أرضية ملعب المباراة ليست على المستوى المناسب.

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أضاف أن الفريق يخوض اللقاء وسط تلاحم شديد للمباريات، وهو ما يؤثر على الحالة البدنية للاعبين، فيما شدد على أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع ويسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه.

وفاز الاهلي في الجولتين الإولى والثانية عل سموحة والإنتاج الحربي بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي.