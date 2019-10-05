شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أسوان .. سيد عبد الحفيظ: نخوض المباراة فى ظروف صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأهلي ضد أسوان
وأوضح عبد الحفيظ أن المباراة تقام في ظروف صعبة في ظل خوض اللقاء وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، لافتا إلى أن حالة أرضية ملعب المباراة ليست على المستوى المناسب.
أضاف أن الفريق يخوض اللقاء وسط تلاحم شديد للمباريات، وهو ما يؤثر على الحالة البدنية للاعبين، فيما شدد على أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع ويسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه.
وفاز الاهلي في الجولتين الإولى والثانية عل سموحة والإنتاج الحربي بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي.
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