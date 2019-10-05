شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : الأهلي ينتظر تقرير الطبيب بشأن مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد الحفيظ أن زكريا حضر أكثر من مرة للنادي وتحدثنا معه بشأن رحلته العلاجية إلى المانيا التى استمرت عدة أيام ، موضحاً أن المستشفي الالماني التى أجرى فيها زكريا الفحوصات والأشعة ستُرسل تقريراً للأهلي من أجل شرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجي الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وأكد زكريا أن الاهلي يقف دائماً مع زكريا ويسانده بكل قوة في هذه الأزمة الصحية حتى يعود اللاعب للملاعب بشكل جيد كما عهدناه من قبل.
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