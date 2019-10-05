شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : الأهلي ينتظر تقرير الطبيب بشأن مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن النادي ينتظر حالياً تقرير الطبيب الألماني الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الآهلي لفحوصات طبية تحت إشرافه من أجل تحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

ودعم مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بكامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

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وقال عبد الحفيظ أن زكريا حضر أكثر من مرة للنادي وتحدثنا معه بشأن رحلته العلاجية إلى المانيا التى استمرت عدة أيام ، موضحاً أن المستشفي الالماني التى أجرى فيها زكريا الفحوصات والأشعة ستُرسل تقريراً للأهلي من أجل شرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجي الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد زكريا أن الاهلي يقف دائماً مع زكريا ويسانده بكل قوة في هذه الأزمة الصحية حتى يعود اللاعب للملاعب بشكل جيد كما عهدناه من قبل.