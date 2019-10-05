اخبار الرياضه

سيد عبد الحفيظ : الأهلي ينتظر تقرير الطبيب بشأن مؤمن زكريا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : الأهلي ينتظر تقرير الطبيب بشأن مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن النادي ينتظر حالياً تقرير الطبيب الألماني الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الآهلي لفحوصات طبية تحت إشرافه من أجل تحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

 

ودعم مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بكامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

 

Advertisements

وقال عبد الحفيظ أن زكريا حضر أكثر من مرة  للنادي وتحدثنا معه بشأن رحلته العلاجية إلى المانيا التى استمرت عدة أيام ، موضحاً أن المستشفي الالماني التى أجرى فيها زكريا الفحوصات والأشعة ستُرسل تقريراً للأهلي من أجل شرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجي الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد زكريا أن الاهلي يقف دائماً مع زكريا ويسانده بكل قوة في هذه الأزمة الصحية حتى يعود اللاعب للملاعب بشكل جيد كما عهدناه من قبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ : الأهلي ينتظر تقرير الطبيب بشأن مؤمن زكريا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا