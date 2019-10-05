إبراهيم نور الدين حكما لمباراة المصري والاتحاد بدلا من الغندور...

أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى اختيار 20 لاعباً للدخول بمعسكر مغلق غدا استعداد لخوض مباراة المصرى البورسعيدى وجاءت القائمة تضم كلاً من : عماد السيد و محمود الزنفلى فى حراسة المرمى.

الدفاع : إسلام جمال و محمود رزق وويلسون و السيد سالم و أسامه العزب و محمود شعبان و مروان النجار.

الوسط : أحمد نبيل "مانجا " و كريم الديب وهشام محمد و خالد الغندور ونور السيد وأحمد رفعت وأيمن غباشى.

الهجوم : رزاق سيسيه و حجى و خالد قمر و أوميد أوكوى.

ويغيب عن اللقاء كلاً من : صبحى سليمان و عمرو خليل و بناهينى و محمد راشد و مروان عطيه و أحمد شلبى و يوسف حسن و محمد أنور و جدو و صبرى رحيل.

المصري ضد الاتحاد السكندري

وخاض الاتحاد السكندرى مرانه الاربعاء الماضى على ملاعب النادى بسموحة استعدادًا للقاء زعيم الثغر أمام النادى المصرى المقرر اليوم السبت على ملعب الجيش الثالث بالسويس

ورفض طلعت يوسف المدير الفنى للفريق منح اللاعبين راحة واستأنف التدريبات استعدادًا للمصرى البورسعيدى عقب الفوز على الجونة بهدف نظيف أحرزه محمود رزق فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز.

يخوض اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الجونة تدريبات استشفائية بينما يشارك باقى اللاعبين فى التدريبات الجماعية ليكونوا جاهزين للقاء المصرى.

وأكد طلعت يوسف أن مباراة المصرى المقبلة صعبة للغاية ولابد من الاستعداد لها بكل جدية حتى لا يحقق زعيم الثغر نتيجة جيدة.

ومن المنتظر أن يعود كريم الديب إلى التدريبات الجماعية عقب شفائه من آلام العضلة الضامة.