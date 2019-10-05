شكرا لقرائتكم دقيقة حداد على روح والد معوض والغندور بالجولة الثالثة للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يقام، اليوم السبت عزاء والد سيد معوض مدرب منتخب مصر الحالى ونجم الأهلى والإسماعيلى، وذلك بمسقط رأس اللاعب بالفيوم بشارع المدارس، حيث توفى والد اللاعب عصر أمس.
كما توفي صباح اليوم، والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد الرحمن بمدينة الرحاب بعد صلاة المغرب.
تقام اليوم 4 مباريات فى الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز لموسم 2019 – 2020 بين أسوان و الأهلي و دجلة و الإسماعيلي و الإنتاج و المقاولون و المصري و الاتحاد السكندري.
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