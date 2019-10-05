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جدة - عمرو شويل يحل الأهلي ضيفًا على أسوان في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب أسوان في الجولة الثالثة من الدوري العام، وهي المباراة التي تنقلها على الهواء مباشرةً قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. ترتيب الأهلي



مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من فوزه على سموحة في الجولة الأولى بهدف نظيف وعلى الإنتاج الحربي برباعية في الجولة الثانية، فيما فشل أسوان من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على مصر المقاصة بعد خسر بثلاثة أهداف لهدفين.

مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. 5 انتصارات متتالية



مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. حالة من الانتعاشة يعيشها الأهلى، بعد تحقيق الفريق لـ5 انتصارات متتالية سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، آخرها كان تحقيق الفوز على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المواجهة، التى أقيمت بينهما على ملعب السلام والتى جاءت فى ثانى مواجهات بطولة الدورى العام.

مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. رسالة فايلر للاعبين



مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. وجه فايلر حديثه للاعبى الأهلى بعد الفوز على الإنتاج الحربى، وأثناء استعداد الفريق لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل فى الثالثة عصرا، والتى تأتى فى ثالث مواجهات الفريقين فى بطولة الدورى العام.

وتعاقد الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر فى بداية الموسم، خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى، بعدما فشل فى تحقيق دورى أبطال أفريقيا والخروج المهين أمام صن داونز.

مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. سياسة فايلر في إشراك اللاعبين



مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. قال فايلر للاعبى الأهلى: "الكل له فرص متساوية فى المشاركة، فأنا لا أعتمد على تشكيل ثابت.. لا أحب عدم تقبل اللاعبين لقراراتى الفنية لأننى لاحظت ظهور علامات الغضب على وجوه بعض اللاعبين بعد استبعادهم، وهذا أمر غير مقبول، وهناك لاعبون طلبوا المشاركة بشكل صريح وهذا أيضاً أمر غير مقبول، الجميع سيشارك لأنه ببساطة الوقت ضيق والمباريات كثيرة، ولكن عليكم الاجتهاد فى التدريبات وتنفيذ المطلوب".

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مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. مران وحيد بأسوان



مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. خوض فريق الكرة بالأهلى مرانه الوحيد على ملعب أسوان عصر اليوم إستعداداً للمباراة التى ستجمع الفريقين في الثالثة من عصر غداً في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق فوزاً يواصل به رحلة الإنتصارات التي كان أخرا الفوز الكبير على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري .

مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. عودة الشيخ وديانج



مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. شهدت قائمة الأهلى لمباراة اسوان عودة أحمد الشيخ واليو ديانج و تضم محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير و محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول و اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ و جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. تصريح فايلر بعد رباعية الإنتاج



مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. قال فايلر عن رباعية الإنتاج إن الأهلي حقق المطلوب بحصد الثلاث نقاط وتسجيل عدد وافر من الأهداف، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص للتسجيل، فيما أشاد بنجاح محمد الشناوي في التصدي لكرة خطيرة ببداية الشوط الثاني، وهو ما ساهم في استمرار التقدم وتسجيل بقية الأهداف، مشيراً الى أن ظروف إقامة مباراة أسوان بعد 3 أيام من لقاء الإنتاج في درجة حرارة عالية، تدفع الجهاز الفني إلى تجهيز كافة اللاعبين للتعامل مع أي ظروف متعلقة بهذا الضغط.

أكد مجدى عبد العاطى، المدير الفنى لنادى أسوان، جاهزية الفريق الأسوانى لملاقاة الأهلى بأسوان فى ظل تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرة فى الدورى الممتاز، بالإضافة لوجود لاعبين صغار السن يمثلون الشباب والقوة فى الملعب ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مع حامل اللقب.

مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. أسوان يخوض المران الأخير



مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. خاض لاعبو أسوان ، اليوم تدريبهم الأخير تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة مجدى عبد العاطى، وذلك استعدادًا للقاء النادى الأهلى فى الساعة الثالثة عصر يوم السبت القادم، ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدورى الممتاز موسم 2019/2020، وانطلق التدريب بالإحماءات والجرى حول ملعب نادى أسوان بمنطقة أطلس، واعتمد عبد العاطى على تدريب اللاعبين على الهجمات المرتدة والتصويب من خارج منطقة الجزاء وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى الملعب وتنفيذ التعليمات خاصة الضغط على المنافس فى ظل التألق الملحوظ لفريق الأهلى وعودة أدائه بالأمس وفوزه على الإنتاج الحربى برباعية.

مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. ترتيب أسوان



مشاهدة مباراة أسوان والأهلى في الدوري المصري بث مباشر بدون تقطيع.. يحتل نادي أسوان الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز للمركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فقط، حققها من تعادله في الجولة الماضية أمام نادي مصر، رفيقة بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بينما قد هُزم في أولى مبارياته أمام مصر المقاصة بنتيجة (3-2)، على الرغم من تقديمهم لمستوى جيد في المباراة.