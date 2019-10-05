مرتضى منصور: «خائن الزمالك» وراء أزمة جنش مع القلعة البيضاء

الموجز

كشف رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، عن المتسبب الحقيقي في أزمة حارس مرمى الفريق الأول محمود جنش، والتى اشتعلت أمس عقب تصريحات اللاعب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، التي يطالب فيها بالحصول على مقدم عقده للموسم الجديد.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن "محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الذى خان النادي وهرب للعب فى أفيس البرتغالى لعب فى دماغ جنش، وتسبب فى هذه الأزمة التى افتعلها الحارس بالمطالبة بمقدم عقده فى الوقت الذى نبحث تعديله ليليق بما قدمه".

وأكد مرتضى أنه أعطى تعليماته بتعديل عقد جنش في وقت سابق، وأنه قرر تعديل عقد كل من جنش وطارق ومحمود علاء وجمعه لتتناسب مع عقود باقي لاعبي الفريق.

وأضاف مرتضى منصور أن جنش أخطأ التصرف، مشيراً إلى أنه سبق وخالف لائحة النادي بالخروج بتصريحات إعلامية بدون الحصول على إذن مسبق.

وقال رئيس نادي الزمالك إن عقد جنش فى النادي قيمته 3 ملايين جنيه في الموسم مثله مثل محمد صبحي، مؤكداً أنه رفض لأنه "لا يمكن أن يكون جنش عقده أقل من محمد أبو جبل وقررت تعديل عقده".

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وأشار مرتضى منصور إلى أن كهربا عندما زار جنش فى ألمانيا "لعب فى دماغه"، حيث يرغب فى هدم استقرار الفريق ويحاول ضم اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي.

وأمس الجمعة، قرر نادي الزمالك عرض حارس مرمى الفريق محمود جنش للبيع، بعد تصريحاته التي فجرها اليوم بشأن عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر مطلع بنادي الزمالك قوله إن مرتضى منصور قرر عرض محمود جنش للبيع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الأزمة الأخيرة وتصريحاته على السوشيال ميديا بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات من بعض المقربين من الطرفين سواء جنش أو مسئولي الزمالك لحل الأزمة خلال الفترة الجارية.

وكان جنش قد صرح أنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟".

ورد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى، على جنش بأن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود بإستثناء ثنائى حصلوا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهم.