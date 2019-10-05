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صور.. رموز التحكيم أبرز الحضور فى جنازة والد جمال الغندور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جنازة والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الحالى التى أقيمت بمسجد العباسية حضور عدد من رموز التحكيم الحاليين على رأسهم سمير عثمان وأيمن دجيش وعزب حجاج وياسر عبد الرءوف ومحمد عبد القادر مرسى قدورة وحسام الجوهرى، ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد الرحمن بمدينة الرحاب بعد صلاة المغرب.

كما حضر جنازة والد جمال الغندور كلاً من أشرف محمود رئيس اتخاد الثقافة وأحمد مجاهد عضو الجبلاية السابق وإبراهيم نور الدين.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الوقوف دقيقة حداد فى مباريات الدورى اليوم على روح والدى سيد معوض مدرب منتخب مصر ووالد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة.

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جنازة والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام

 

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جنازة والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام

 

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الحكام فى جنازة والد جمال الغندور 

 

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عبد الرءوف و الحكام فى جنازة والد الغندور

 

 

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