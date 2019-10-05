شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلي والزمالك فى الدوري بدون جمهور.. وحضور أعضاء الناديين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها 19 أكتوبر من الشهر الجارى فى الجولة الرابعة للدورى، بدون حضور جماهيرى وسيتم الاكتفاء فقط بحضور أعضاء مجالس إدارات الناديين فقط، كما هو الحال فى معظم مباريات الدوري على الرغم من طلب بعض مسئولى الناديين الحضور الجماهيرى فى اللقاء بأعداد قليلة.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية أن الجماهير ستحضر المباريات عقب الانتهاء من تجهيز الاستادات بأجهزة خاصة، لاستخدام نظام تذكرتى ودخول الجماهير إلكترونيا، كما كان يحدث فى بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، وحققت نجاحا باهرا فى البطولة نال إشادة الاتحاد الأفريقى ومسئولو المنتخبات المشاركة فى البطولة وصلت لمطالبة البعض بتطبيق هذا النظام فى بلدانهم.