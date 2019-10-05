شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد ديانج والشيخ وجيرالدو من مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى كلا من أحمد الشيخ وأليو ديانج وجيرالدو ومحمود وحيد ومصطفى شوبير من مواجهة أسوان، المقرر انطلاقها فى تمام الثالثة عصر اليوم على ملعب الأخير والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الثالثه لبطولة الدورى العام.
ومع دقات الساعة الثالثة عصراً تنطلق واحدة من أهم مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى العام، عندما يستضيف أسوان النادى الأهلى، وهى المواجهة التى يحتاج الفريق الأحمر للفوز بها للاستمرار فى مقدمة بطولة الدورى العام، فى الوقت الذى يحاول زهرة الجنوب استعادة الاتزان بعد الخسارة من المقاصة فى الجولة الأولى والتعادل مع إف سى مصر فى الجولة الثانية.
ويراهن فايلر على سياسة التدوير التى يتبعها منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر، لتجنب انخفاض الجانب البدنى للاعبين بسبب ضغط المباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.
على الجانب الآخر يدخل أسوان مواجهة اليوم متسلحاً بعامل الأرض واعتياد لاعبيه على ارتفاع درجة الحرارة، خاصة أن المباراة سُتقام فى الثالثة عصراً وهو الأمر الذى سيمثل عبئا على النادى الأهلى، وسيمنح أسوان أفضلية كبيرة خلال أحداث المباراة، ويحاول أسوان تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد مبكراً عن ذيل جدول الترتيب بعد تحقيق ممثل الصعيد لنقطة واحدة بعد مرور مباراتين فى بطولة الدورى العام.
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