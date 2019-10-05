شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد محاضرة فايلر الأخيرة للاعبى الأهلى قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق للأهلى محاضرة مهمة للاعبى الفريق فى الواحدة ظهراً استعداداً لمواجهة أسوان، ويقوم فايلر خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من الجميع خلال المباراة ثم يقوم بإعلان تشكيل القاء.

ويلتقى الأهلى مع نظيره فريق أسوان فى الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يعود الأهلى إلى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح الأحد، حيث يغادر الفريق مطار أسوان فى الثانية عشرة صباحا وتستغرق الرحلة ساعة و20 دقيقة للوصول إلى مطار القاهرة.

وكان رينيه فايلر قد قرر منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة من أجل التقاط الأنفاس فى ظل تلاحم المباريات.