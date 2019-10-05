شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدث عن 3 أزمات قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبدالحفيظ مديرالكرة بالنادى الأهلى إن الفريق الأول لكرة القدم يتعامل مع مباراة أسوان، التى تقام اليوم، باهتمام شديد واحترام كبير للمنافس ويعتبرها خطوة مهمة فى مسيرة الدورى.

ويلتقى فريق الأهلى مع أسوان فى الثالثة من عصر اليوم السبت، باستاد أسوان فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.

Advertisements

وأوضح عبد الحفيظ أن المباراة تقام فى ظروف صعبة فى ظل خوض اللقاء وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، لافتا إلى أن حالة أرضية ملعب المباراة ليست على المستوى المناسب.

وأضاف أن الفريق يخوض اللقاء وسط تلاحم شديد للمباريات، وهو ما يؤثرعلى الحالة البدنية للاعبين، فيما شدد على أن الجهاز الفنى يتعامل مع الأمرالواقع ويسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه.

وفازالأهلى فى الجولتين الأولى والثانية على سموحة والإنتاج الحربى بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالى.