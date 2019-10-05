شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لجهاز الإسماعيلى مع الثلاثى الدولى بعد الاستدعاء الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عقد جلسة مع ثلاثى الفريق بنسون شيلونجو “الناميبى” وهمام طارق “العراقى” وبيكيتى سيلفا “الغينى”.

يأتى ذلك ، من أجل الوقوف على موعد انضمامهم وعودتهم من معسكرات منتخبات بلادهم ، استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الجديدة لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة على صعيد مسابقة الدورى عقب لقاء وادى دجلة المقرر له اليوم السبت بالأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز .

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وتلقى النادى الإسماعيلى فاكساً رسمياً من الاتحاد الغينى يخطره فيه بإستدعاء بيكيتى سيلفا صانع ألعاب الدراويش ، للانضمام للمنتخب لمواجهة إسواتينى فى التصفيات الأفريقية.

فيما استدعى منتخب نامبيا لاعبه بينسون شيلونجو مهاجم النادى الإسماعيلى للمشاركة فى مباراته مع نظيره منتخب مدغشقر.

بالاضافة لتلقى النادى الإسماعيلى إخطاراً من الاتحاد العراقى لكرة القدم يبلغه فيه باستدعاء همام طارق لمواجهة أسود الرافدين مع منتخب هونج كونج المقرر لها 10 أكتوبر الجارى ومباراة منتخب كمبوديا والمقرر لها 15 من نفس الشهر فى تصفيات كأس العالم 2022.