شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد لأسوان بالعصائر.. ويمنع البروتينات بسبب درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور هاني وهبة أخصائي التغذية بالأهلي على متابعة البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة أسوان اليوم السبت ببطولة الدوري.

وقام وهبة بمتابعة وجبات الفريق التي تجنب خلالها البروتينات وتم التركيز على النشويات في ظل إقامة المباراة في الثالثة عصراً ، وطلب إخصائي التغذية من اللاعبين الإكثار من تناول العصائر والمياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال اللقاء.

يلتقي فريق الأهلي مع أسوان في الثالثة من عصر اليوم، السبت، باستاد أسوان في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019 - 2020.

وفاز الأهلي في الجولتين الأولى والثانية عل سموحة والإنتاج الحربي بهدف نظيف ورباعية نظيفة على التوالي، فيما خسر أسوان من المقاصة 2-3 في الجولة الأولى وتعادل مع إف سي مصر في الجولة الثانية.