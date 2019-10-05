شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين حكما للمصرى والاتحاد بدلا من أحمد الغندور بعد وفاة جده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين إبراهيم نور الدين حكما لمباراة المصرى والاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها اليوم، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بدلا من أحمد الغندور الذى اعتذر لوفاة جده فجر اليوم.
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الوقوف دقيقة حداد فى مباريات الدورى اليوم على روح والدى سيد معوض مدرب منتخب مصر ووالد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، حيث توفى صباح اليوم، والد جمال الغندور وجد الحكم الدولى أحمد الغندور، ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد الرحمن بمدينة الرحاب بعد صلاة المغرب.
وتقام اليوم 4 مباريات فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز لموسم 2019 – 2020 بين أسوان والأهلى ودجلة والإسماعيلى والإنتاج والمقاولون والمصرى والاتحاد السكندرى.
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