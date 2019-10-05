شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف آخر تطورات علاج مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن النادى ينتظر حالياً تقرير الطبيب الألمانى الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الأهلى لفحوصات طبية تحت إشرافه، من أجل تحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

وأوضح عبد الحفيظ أن زكريا حضر أكثر من مرة للنادى وتحدثنا معه بشأن رحلته العلاجية إلى ألمانيا التى استمرت عدة أيام، موضحاً أن المستشفى الألمانى التى أجرى فيها زكريا الفحوصات والأشعة ستُرسل تقريراً للأهلى من أجل شرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجى الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زكريا أن الأهلى يقف دائماً مع زكريا ويسانده بكل قوة فى هذه الأزمة الصحية حتى يعود اللاعب للملاعب بشكل جيد كما عهدناه من قبل.