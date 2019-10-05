شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. وادى دجلة يقهر الإسماعيلى بثلاثية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم السبت وعلى استاد بتروسبورت يستضيف وادى دجلة نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الثالثة للدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين.

كان وادى دجلة قد استهل مشوار الدورى الجديد بالهزيمة من طنطا بهدف دون رد ثم تعادل مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق، بينما فاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ومن جانبه طالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بتحقيق الفوز الأول فى الدورى ليكون بمثابة دفعة معنوية للفريق تساهم فى إزالة الضغوط عن كاهل اللاعبين.

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بينما شدد الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الخسارة من المصرى، مشدداً على رفضه التام التهاون والاستهتار باللقاء للعودة للإسماعيلية بالنقاط الثلاث.

المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين فى دورى الموسم الماضى شهدت فوز وادى دجلة على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة.