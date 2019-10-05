شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد فى مباريات الدورى اليوم على والدى معوض والغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الوقوف دقيقة حداد فى مباريات الدورى اليوم على روح والد سيد معوض مدرب منتخب مصر ووالد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يقام، اليوم، عزاء والد سيد معوض مدرب منتخب مصر الحالى ونجم الأهلى والإسماعيلى، وذلك بمسقط رأس اللاعب بالفيوم بشارع المدارس، حيث توفى والد اللاعب عصر أمس.

كما توفى صباح اليوم، والد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد الرحمن بمدينة الرحاب بعد صلاة المغرب.

وتقام اليوم 4 مباريات فى الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز لموسم 2019 – 2020 بين أسوان والأهلى ودجلة والإسماعيلى والإنتاج والمقاولون والمصرى والاتحاد السكندرى.