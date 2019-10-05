حالة الطقس في مواجهة الأهلي وأسوان: تعرف على درجة الحرارة والرطوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يحل الأهلي ضيفاً على نادي أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز بطل الدوري في المباراة التي تقام الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، على ستاد أسوان الرياضي.

وعلى الرغم من إقامة المباراة في بداية فصل الخريف إلا أن توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشير إلي طقس حار بمدينة أسوان التي تحتضن المباراة.

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وبحسب موقع الطقس العالمي ''weather online''، فإن درجة الحرارة ستصل عصراً فى مدينة أسوان إلى 42 درجة مئوية واحمالية سقوط الأمطار 0%.

وتصل درجة الرطوبة في وقت المباراة إلى 14 % فيما يتأثر الملعب برياح غربية تصل سرعتها وقت المباراة 13 كم/ساعة .