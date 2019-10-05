ديانج على رأس المستبعدين من مباراة الأهلي وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استقر السويسري فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي على اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من قائمة فريقه في مباراة أسوان.

وضمت قائمة المستبعدين من مباراة الأهلي وأسوان كلًا من أحمد الشيخ، أليو ديانج، جيرالدو، محمود وحيد وحارس المرمى مصطفى شوبير.

الأهلي يحل في الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وكان الأهلي قد فاز في أول مباراتين له في بطولة الدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي.