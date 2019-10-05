كواليس الأهلي وأسوان.. محاضرة فايلر ونصائح وهبة ومران المستبعدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة مهمة للاعبي الفريق في الواحدة ظهرا استعدادا لمواجهة أسوان.

ويلتقي الأهلي مع نظيره أسوان في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ويقوم فايلر خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من الجميع خلال المباراة ثم يقوم بإعلان التشكيلة الأساسية للقاء.

وفي السياق ذاته، حرص الدكتور هاني وهبة، مختص التغذية بالجهاز الفني بالنادي، على متابعة البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة أسوان، وذلك بمتابعة وجبات الفريق التي تجنب خلالها البروتينات، وتم التركيز على النشويات، في ظل إقامة المباراة في الثالثة عصرا.

وطلب وهبة من اللاعبين الإكثار من تناول العصائر والمياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خلال اللقاء.

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وقرر الجهاز الفني بالنادي منح اللاعبين راحة ٤٨ ساعة عقب مباراة أسوان؛ لالتقاط الأنفاس، بعدما شهدت الفترة الماضية تلاحمًا في المباريات، بين المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري.

ويعود الفريق إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح الأحد قادما من أسوان، بعد مباراة الفريقين التي تقام عصر اليوم السبت.

ويغادر الفريق مطار أسوان في الثانية عشرة صباحا، في رحلة تستغرق حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للوصول إلى مطار القاهرة.

وأدى لاعبو الفريق الغائبون عن مباراة أسوان مرانهم، صباح اليوم على ملعب التتش، وشارك في المران: صالح جمعة، وسعد سمير ومحمد محمود، وعلي لطفي، وعمار حمدي، وحسين السيد.

واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة، وفقا للبرنامج الذي أعده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، لتجهيز الغائبين عن مباراة اليوم للمرحلة المقبلة.