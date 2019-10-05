عبد الحفيظ: نحترم أسوان.. والمباراة تُقام في ظروف صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريقه يتعامل مع مباراة أسوان التي تقام اليوم باهتمام شديد واحترام كبير للمنافس ويعتبرها خطوة مهمة في مسيرة الدوري.

الأهلي يحل في الثالثة عصر اليوم السبت ضيفًا على نظيره أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة.

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وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لناديه، أن المباراة تقام في ظروف صعبة في ظل خوض اللقاء وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، لافتا إلى أن حالة أرضية ملعب المباراة ليست على المستوى المناسب.

وأتم حديثه بالإشارة أن الفريق يخوض اللقاء وسط تلاحم شديد للمباريات، وهو ما يؤثر على الحالة البدنية للاعبين، فيما شدد على أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر الواقع ويسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه.

وكان الأهلي قد فاز في أول مباراتين له في بطولة الدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي.