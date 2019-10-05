تعرف بالمواعيد والقنوات الناقلة لمباريات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
يقام اليوم السبت عدد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات سواء في بطولة الدوري أو الدوريات الأوروبية.
البداية من الدوري المصري حيث يخرج الأهلي لمواجهة أسوان في إطار منافسات الأسبوع الثالث، في المقابل يلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب.
وستشهد الجولة إقامة لقاء وادي دجلة أمام الإسماعيلي ويلعب المصري ضد الاتحاد السكندري.
وفي مسابقة الدوري الإنجليزي يلعب توتنهام هوتسبير أمام برايتون، كما يواجه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي منافسه ليستر سيتي.
ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات السبت:
- الدوري المصري:
أسوان × الأهلي .. الموعد الثالثة عصرًا.. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.
الإنتاج الحربي × المقاولون العرب .. الموعد 5:30 مساءً.. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.
وادي دجلة × الإسماعيلي .. الموعد 5:30 مساءً.. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.
المصري × الاتحاد السكندري .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.
- الدوري الإنجليزي:
برايتون × توتنهام هوتسبير .. الموعد 1:30 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
ليفربول × ليستر سيتي .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
نورويتش سيتي × أستون فيلا .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.
ريال مدريد × غرناطة .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
جنوى × ميلان.. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني:
بايرن ميونيخ × هوفنهايم .. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
فرايبورج × بورسيا دورتموند .. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 12.
الدوري الفرنسي:
باريس سان جيرمان × أنجيه .. الموعد 5:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.
مونبيليه × موناكو .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 6.
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