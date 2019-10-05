شاهد.. مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بث مباشر لمباراة توتنهام وبرايتون، والتي تنطلق في الوحدة والنصف ظهراً على ملعب فالمر، في الجولة الثامنة من الدوري

الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، ويبحث عن تحقيق الإنتصار من أجل الإقتراب من المربع الذهبي، ومصالحة جاهيره

بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق يوم الاربعاء الماضي أمام بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا، بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين.

وعلى الجانب الأخر ستكون المواجهة صعبة لفريق برايتون صاحب المركز الـ16 برصيد ستة نقاط فقط.

شاهد مباراة توتنهام وبرايتون :