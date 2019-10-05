موعد مباراة الشباب و العدالة فى الدورى السعودى للمحترفين... و القنوات الناقلة

يستضيف ملعب مدينة الامير عبدالله بن جلوي الرياضية مساء اليوم السبت، مواجهة فريق الشباب أمام نظيره فريق العدالة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل فريق الشباب الجولة السادسة

هو يحتل المركز الحادي عشر برصيد ٦ نقاط، بينما يحتل العدالة المركز الثامن برصيد ٧ نقاط.

موعد مباراة الشباب و العدالة :

تقام مباراة الشباب السعودى أمام نظيره

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فريق العدالة فى تمام الساعة الخامسة و خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

الساعة السادسة و خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة السابعة و خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب و العدالة :

تذاع مباراة الشباب و العدالة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports HD".