موعد مباراة الهلال والاتفاق فى الدورى السعودى للمحترفين... و القنوات الناقلة

يحل فريق الهلال ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الاتفاق، مساء اليوم السبت على ملعب الامير محمد بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الهلال الجولة السادسة هو يحتل صدارة الدورى برصيد ١٣ نقاط، بينما يحتل نادى الاتفاق المركز العاشر برصيد ٦ نقاط.

موعد مباراة الهلال والاتفاق :

تنطلق مباراة الهلال ضد الاتفاق فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

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الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة،

الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال و الاتفاق :

تذاع مباراة الهلال أمام نظيره فريق الاتفاق بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports 1HD".