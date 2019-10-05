محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي

يستأنف ليفربول في الرابعة من عصر اليوم السبت، مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يلتقي مع ليستر سيتي، على ملعب آنفيلد في الجولة الثامنة من البريميرليج.

ومن المنتظر أن يدفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بقوته الضاربة في المباراة، لتحقيق إنتصار يحافظ به على فارق الخمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي صاحب

المركز الثاني.

ومن المنتظر أن يبدأ ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أدريان كاستيو

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الدفاع : فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

الوسط: جيورجينهو فاينالدوم، جوردان هندرسون، فابينهو

الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو