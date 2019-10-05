يستأنف ليفربول في الرابعة من عصر اليوم السبت، مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يلتقي مع ليستر سيتي، على ملعب آنفيلد في الجولة الثامنة من البريميرليج.
ومن المنتظر أن يدفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بقوته الضاربة في المباراة، لتحقيق إنتصار يحافظ به على فارق الخمس نقاط بينه وبين مانشستر سيتي صاحبالمركز الثاني.
ومن المنتظر أن يبدأ ليفربول بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى : أدريان كاستيو
الدفاع : فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون
الوسط: جيورجينهو فاينالدوم، جوردان هندرسون، فابينهو
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.