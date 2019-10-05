اليوم في الدوري الإنجليزي.. تريزيجيه يبحث عن الانتصار الغائب.. وتوتنهام يسعى لاستعادة التوازن

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيشهد إقامة 5 لقاءات بجانب مباراة ليفربول وليستر سيتي.

فيواجه فريق برايتون نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب فالمر، في لقاء هام للسبيرز لاستعادة التوازن بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها من بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء الماضي، ببطولة دوري أبطال أوروبا بسبعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل توتنهام المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، ويبحث عن تحقيق الانتصار من أجل الاقتراب من المربع الذهبي.

وعلى الجانب الآخر ستكون المواجهة صعبة لفريق برايتون

صاحب المركز الـ16 برصيد ست نقاط فقط.

موعد مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي:

تنطلق المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة،

الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة،

الثالثة والنصف عصرا بتوقيت أبوظبي.

وفي نفس الجولة يستعد نجمي منتخب مصر أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه المحترفين في صفوف أستون فيلا، لقيادة فريقهم أمام نوريتش سيتي على ملعب كارو رود، بحثًا عن استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز في

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الجولة الثالثة على إيفرتون.

ويعاني أستون فيلا من سوء النتائج، حيث حقق فوزًا وحيدًا حتى الآن بالدوري، وتعادلين ليحصد 5 نقاط فقط يحتل بهم المركز الـ18 بترتيب الدوري الممتاز.

بينما لا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لنوريتش سيتي الذي يحتل المركز الـ 17 بست نقاط.

موعد مباراة أستون فيلا ونوريتش سيتي:

تنطلق المباراة في الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة،

الخامسة بتوقيت مكة المكرمة،

السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

كما يواجه فريق بيرنلي نظيره إيفرتون على ملعب تيرف مور، في الرابعة عصراً، وبنفس التوقيت يلتقي واتفورد مع شيفيلد يونايتد على ملعب فيكارج رود.

وتختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بلقاء وست هام يونايتد أمام كريستال بالاس، على استاد لندن الأوليمبي في السادسة والنصف مساءً.