نور الدين حكمًا للمصري والاتحاد في الدوري

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين ابراهيم نور الدين حكمالمباراة المصري والاتحاد السكندري، المقرر إقامتها اليوم ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
وذلك بدلا من أحمد الغندور الذي اعتذر لوفاة جده فجر اليوم.
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